Электрические тельферы 5 тонн используется для подъема грузов. Зачастую, имеет 2 электропривода: один для подъема груза с мощностью 8 кВт и второй для перемещения с мощностью 700 ватт, имеющий совмещение с ходовой тележкой. У моделей стационарного типа тележка имеет ручной привод.

Конструкция у электротельфера 5тн надежная и простая, в ней предусмотрены все нужные опции, способствующих безопасному и продолжительному использованию. К ним относят концевые выключатели для майна и вира, тормоза приводов для передвижения и подъема, тросоукладчик на барабан и пр.

Имеющий 5 тонн грузоподъемность, электрический тельфер может работать при температуре от -25 до +40 градусов. Для него характерна стандартная скорость передвижения, составляющая 20м в минуту и стандартная скорость подъема - 8м в минуту. Двигатель подъема имеет номинальную мощность 8 кВт, двигатель передвижения - 0,37 кВт. Радиус поворота равен 3,5 м.

Электрическая таль 5 т: Преимущества и сфера применения

Ощутимым достоинством электрической тали считается то, что данное устройство, это готовый, практически, грузоподъемный механизм с минимумом монтажа и наладки. К плюсам электроталей на 5 тонн относят:

- возможность применения в качестве самостоятельных устройств, либо как комплектующую часть в более сложных устройствах;

- управление с пола с помощью кнопочного специального пульта;

- наличие возможности перемещения по криволинейному участку монорельса, имеющем установленный радиус закругления;

- наличие мощных электродвигателей с надежной степенью защиты от внешних негативных воздействий;

- способность продолжительно работать на холоде и в жару;

- наличие ограничителей грузоподъемности;

- подвеска с высоким запасом прочности;

- наличие понижающего трансформатора способствует обеспечению безопасного управления талью.

Для электротельфера 5 т характерен широкий спектр применения. Его зачастую используют в виде вспомогательного, либо основного подъема как козловых, так и мостовых кранов, способных управляться из кабины либо с пола. Тельферы стационарные 5 тонн подходят для крана с кабинным управлением. Тельфер устанавливается на ходовой тележке.

Так же электротали 5000 кг используют в заводских цехах, крупногабаритных мастерских, огромных помещениях складского типа, стройках и пр.