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Тельфер электрический 5 тонн

34 товарa
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telfer-3 Тельфер электрический Т10632 (5т, 12м) Балканско Эхо
В наличии
248 000
telfer-3 Тельфер электрический 13Т10616 (5т, 6м) Болгария
Доступен для заказа
230 000
Таль CD1 Таль электрическая канатная TOR ТЭК CD г/п 5,0 т 6 м
В наличии
112 000
telfer-3 Тельфер электрический Т10622 (5т, 9м) Балканско Эхо
В наличии
236 000
telfer-3 Тельфер электрический 13Т10636 (5т, 12м) Болгария
Доступен для заказа
242 000
Тельферы Россия Электрическая таль ТЭ 500-511 (5 тонн, 6 метров)
Доступен для заказа
168 000
telfer-3 Тельфер электрический 13Т10626 (5т, 9м) Болгария
Доступен для заказа
242 000
telfer-3 Тельфер электрический Т10612 (5т, 6м) Балканско Эхо
В наличии
236 000
telfer-3 Тельфер электрический Т10642 (5т, 18м) Балканско Эхо
В наличии
280 000
Таль электрическая CD1 Таль электрическая канатная TOR ТЭК CD г/п 5,0 т 18 м
В наличии
122 000
Таль электрическая CD1 Таль электрическая канатная TOR ТЭК CD г/п 5,0 т 12 м
В наличии
128 000
Тельферы Россия Электрическая таль ТЭ 500-521 (5 тонн, 12 метров)
Доступен для заказа
172 000
Тельфер CD1 Таль электрическая канатная TOR ТЭК CD г/п 5,0 т 24 м
В наличии
128 000
Тельфер стационарный Т01 Таль электрическая Т01632 (5т, 12м), Болгарская, стационарная
Доступен для заказа
236 000
telfer-3 Тельфер электрический Т10672 (5т, 36м) Балканско Эхо
В наличии
380 000
telfer-3 Тельфер электрический 13Т10646 (5т, 18м) Болгария
Доступен для заказа
292 000
Тельфер стационарный Т01 Таль электрическая Т01672 (5т, 36м), Болгарская, стационарная
Доступен для заказа
Цена по запросу
Тельфер MD1 Тельфер электрический MD1 (5 тонн, 6 метров) двухскоростной
Доступен для заказа
Цена по запросу
Тельфер стационарный Т01 Таль электрическая Т01612 (5т, 6м), Болгарская, стационарная
Доступен для заказа
224 000
telfer-3 Тельфер электрический Т10652 (5т, 24м) Балканско Эхо
В наличии
294 000
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Описание

Электрические тельферы 5 тонн используется для подъема грузов. Зачастую, имеет 2 электропривода: один для подъема груза с мощностью 8 кВт и второй для перемещения с мощностью 700 ватт, имеющий совмещение с ходовой тележкой. У моделей стационарного типа тележка имеет ручной привод.
Конструкция у электротельфера 5тн надежная и простая, в ней предусмотрены все нужные опции, способствующих безопасному и продолжительному использованию. К ним относят концевые выключатели для майна и вира, тормоза приводов для передвижения и подъема, тросоукладчик на барабан и пр.
Имеющий 5 тонн грузоподъемность, электрический тельфер может работать при температуре от -25 до +40 градусов. Для него характерна стандартная скорость передвижения, составляющая 20м в минуту и стандартная скорость подъема - 8м в минуту. Двигатель подъема имеет номинальную мощность 8 кВт, двигатель передвижения - 0,37 кВт. Радиус поворота равен 3,5 м.

Электрическая таль 5 т: Преимущества и сфера применения
Ощутимым достоинством электрической тали считается то, что данное устройство, это готовый, практически, грузоподъемный механизм с минимумом монтажа и наладки. К плюсам электроталей на 5 тонн относят:
- возможность применения в качестве самостоятельных устройств, либо как комплектующую часть в более сложных устройствах;
- управление с пола с помощью кнопочного специального пульта;
- наличие возможности перемещения по криволинейному участку монорельса, имеющем установленный радиус закругления;
- наличие мощных электродвигателей с надежной степенью защиты от внешних негативных воздействий;
- способность продолжительно работать на холоде и в жару;
- наличие ограничителей грузоподъемности;
- подвеска с высоким запасом прочности;
- наличие понижающего трансформатора способствует обеспечению безопасного управления талью.
Для электротельфера 5 т характерен широкий спектр применения. Его зачастую используют в виде  вспомогательного, либо основного подъема как козловых, так и мостовых кранов, способных управляться из кабины либо с пола. Тельферы стационарные 5 тонн подходят для крана с кабинным управлением. Тельфер устанавливается на ходовой тележке.
Так же электротали 5000 кг используют в заводских цехах, крупногабаритных мастерских, огромных помещениях складского типа, стройках и пр.

Тали электрические 5 тонн - фото отгрузок
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